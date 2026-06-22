Zwangere Annelies Törös toont bolle buik: “De mooiste mama in spe!” (foto)

Annelies Törös heeft een pracht van een foto gedeeld. “Supermooi zwanger”, reageert een volger.

Begin april maakte Annelies Törös bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Het wordt een dochtertje dat uitgerekend is voor september. De 31-jarige Antwerpse, die in 2015 verkozen werd tot Miss België, deelde op Instagram een kiekje waarop haar ronde buik te zien is. “Groeiend en stralend”, glundert ze erbij.

Bewondering

In de reacties klinkt niets dan lof. “Supermooi zwanger”, “De mooiste mama in spe!”, “Prachtig!”, en “Heel mooi”, wordt er gereageerd.

Foto: Instagram