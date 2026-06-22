Sarah Puttemans verbaast volgers in bikini: “Indrukwekkend mooi!” (foto’s)

Sarah Puttemans wordt overladen met complimenten op enkele vakantiefoto’s. “Een echt topmodel”, lezen we onder meer.

Sarah Puttemans geniet momenteel van een zalige vakantie in Bodrum, een van de mooiste kustplaatsen van Turkije. De 26-jarige influencer en vriendin van Viktor Verhulst trok haar leukste bikini aan om te genieten van de zomerse zon. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram.

Schoonheid

Lang duurde het niet vooraleer haar volgers met de complimenten begonnen te smijten. “Prachtige foto’s. Blij dat je dit gedeeld hebt”, “Schoonheid”, “Indrukwekkende foto’s. Je stapt precies zo uit een magazine. Zo fotogeniek, en werkelijk alles staat je”, en “Een echt topmodel”, klinkt het onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram