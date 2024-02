Zus van Miley Cyrus zorgt voor VEEL ophef met deze expliciete foto’s: “Wat is dit?!”

Noah Cyrus, de 24-jarige zus van Miley Cyrus, zorgt voor de nodige verdeeldheid op Instagram.

Met maar liefst 5.9 miljoen volgers doet Noah het énorm goed op het populaire sociale netwerk. Geregeld pakt ze ginds uit met behoorlijk expliciete en artistieke beelden. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien Noah poseren in een soort van doorzichtige verpakking. Opvallend detail: dat doet ze zo goed als naakt.

Veel uitleg geeft ze zelf niet bij de lading plaatjes. Maar haar fans laten wel massaal van zich horen. Dat blijkt uit de vele reacties die in geen tijd bij de post kwamen te staan. En het moet gezegd: niet iedereen is even lovend over wat de zus van Miley Cyrus nu weer juist gedeeld heeft.

“Wat is dit?!”

In geen tijd stromen de commentaren binnen. “Wat is dit?”, vraagt iemand zich af. “Je lijkt wel een condoom”, gaat het verder. “Hoe kan het toch dat dit toegelaten wordt?”, klinkt het nog.

Anderen vinden het dan weer juist wél leuk om zien. “Je ziet er geweldig uit”, laat een volger weten. “Heel sexy”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien. Wel opgelet: het gaat hier om behoorlijk expliciete beelden. We geven het maar even mee voor de volledigheid…