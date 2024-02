Kato Callebaut toont in sportoutfit hoe haar lichaam hersteld is van zwangerschap (foto)

Kato Callebaut heeft een foto gedeeld waarop ze haar fit lichaam laat zien. Straf, want ze beviel nog maar drie maanden geleden.

Op 18 november werden ‘The Starlings’-koppel Kato Callebaut en Tom Dice voor het eerst mama en papa. Kato beviel van een meisje dat luistert naar de naam Nova. Nu, zo’n drie maanden later, blijkt de 32-jarige zangeres al zo goed als hersteld te zijn van haar zwangerschap. Op Instagram poseert ze in sportoutfit en is haast niet meer te zien dat ze een tijdje geleden nog een baby droeg.

Work-out

Intensief joggen is nog niet aan de orde, maar een snelle work-out is geen enkel probleem, zo legt ze uit. “Nog niet aan het lopen, eerst mijn lichaam volledig laten herstellen. Ik kan wel niet wachten om terug mijn loopschoenen aan te doen”, aldus Kato.

Foto: Instagram