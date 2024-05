Zus van Miley Cyrus pakt uit met bikinifoto’s: “Zo knap!”

Brandi Cyrus deelt op Instagram weer wat nieuws…

De 37-jarige zus van zangeres Miley Cyrus weet haar meer dan 1 miljoen volgers op het populaire sociale netwerk weer aardig te verbazen. Geregeld pakt ze ginds uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Deze keer deelt ze een zomers fotoalbum.

Zo zien we Brandi Cyrus meermaals in bikini de revue passeren. “Slow sunny days with my Azzie girl ☀ī¸ ❤ī¸ 🙏đŸŧ”, voegt ze toe aan de prentjes. En haar vele fans? Die zijn er duidelijk als de kippen bij om van zich te laten horen.

“Zo knap!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Zo knap”, klinkt het. “Enorm mooi”, gaat het verder. “Wat een lichaam”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes van Brandi Cyrus te zien.