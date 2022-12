Zus van Kate Moss laat in ‘luchtige’ outfit weinig aan verbeelding over: “Zo sexy!” (foto’s)

Lottie Moss, de zus van topmodel Kate Moss, vertoeft al geruime tijd op Bali.

En dat zullen haar meer dan 551.000 volgers op Instagram geweten hebben. Geregeld deelt Lottie Moss dan ook nieuwe beelden vanuit Bali. Da’s ook nu weer niet anders. “Het is hier zo’n bijzondere plek voor mij. Het heeft me echt geholpen om te beseffen wat écht belangrijk voor me is. Koester je vrienden, familie én het leven dat ons gegeven is”, plaatst ze bij één van onderstaande prentjes.

“Zo sexy!”

Het duurt niet lang of de eerste positieve reacties stromen binnen. Daar zal haar ‘luchtige’ outfit mogelijk wat mee te maken hebben. “Zo sexy”, klinkt het namelijk. “Deze foto’s zijn schitterend”, gaat het verder. “Trouw met mij”, smeekt een laatste nog… Kijk maar: