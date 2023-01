Zus van Kate Moss gaat vol overtuiging uit de kleren: “Geniet ervan!” (foto’s)

Op Instagram lijkt Lottie Moss, de zus van topmodel Kate Moss, er geen doekjes om te winden.

En dat mogen we in dit geval zeker letterlijk nemen, aangezien Lottie Moss uitpakt met een reeks opvallende naaktfoto’s. Ze geeft er ook een woordje uitleg bij. “Het naakte lichaam mag gezien worden en er mag ook van genoten worden”, opent ze bij onderstaand album.

“Geniet ervan!”

Lottie is nog niet klaar met haar beschrijving. “Geniet er dus van”, gaat ze verder. “Deze foto’s werden genomen door een goeie vriendin die ook een geweldige fotografe is. Ze is één van de weinige mensen bij wie ik me op mijn gemak voel tijdens een naaktshoot”, besluit ze. Haar fans zijn duidelijk onder de indruk. “Heel mooi”, klinkt het. “Je bent zo knap”, klinkt het tot slot nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien. De beelden zijn wel pikant van aard, we geven het maar even mee.