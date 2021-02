Het is voor velen tegenwoordig een hele uitdaging om overdag uit onze pyjama te komen. Door het vele thuiswerk zitten we maar weinig tussen de mensen en dan is de motivatie om ons op te dirken vaak ver te zoeken. Zo ook bij Selena Gomez.

Op Instagram Stories passeerde een foto de revue die bij heel wat mensen herkenbaar zal overkomen. Ze wou haar vele volgers een kijkje in haar ‘echte’ leven geven aan de hand van een ‘Instagram vs. reality’. Eerst deelde eerste ze een aantal glamoureuze polaroidfoto’s . Na die prachtige foto’s in Hollywoodstijl deelde ze ook een foto van zichzelf waarop ze een badjas en een bril draagt terwijl ze een kopje en een deken vasthoudt.

K but real life lol

Bij de foto schrijft ze de caption ‘K but real life lol’, wat velen onder ons waarschijnlijk kunnen beamen. De 28-jarige Amerikaanse zangeres en actrice is bezig met het filmen van een nieuwe tv-serie en het creëren van bezig aan haar eerste Spaanstalige album. Dan mag een mens al eens wat chillen ook.

Spaans album

Selena’s laatste muziek waren de Spaanse nummers “Baila Conmigo” met Rauw Alejandro en “De Una Vez” van haar verwachte Spaanse album REVELACIÓN, die naar verwachting op 12 maart uitkomt. Selena ziet het als een nieuw project, omdat het de eerste keer is dat ze volledig in het Spaans zingt en daar direct een heel album van uitbrengt.

