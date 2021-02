Klaasje Meijer heeft in een interview meer uitleg gegeven over de reden van haar afscheid bij K3. Het is niet zo dat ze K3 niet meer leuk vindt, maar het is wel hard werken. En ze is erg nieuwsgierig naar een leven buiten de meidengroep.

Vorige week kondigde Klaasje Meijer (25) aan dat ze uit K3 stapt. In een interview met Showbizztv werd haar gevraagd of ze het dan niet meer leuk vindt. “Het is heel gek, want iedereen vraagt mij dat, maar het is niet zo dat er dingen bij K3 niet leuk zijn. Het is erg veelzijdig en je leert enorm veel. Het is gewoon echt een fulltime baan en daar moet je rekening mee houden. Alles wat ik bij K3 doe, vind ik heel erg leuk om te doen. Alleen ben ik heel nieuwsgierig of ik het hierbuiten ook kan en wil ik mijn vleugels heel graag uitslaan”, vertelt ze.

Sterk team

Er is tevens geen haar in de boter tussen Klaasje en de andere K3tjes. “Waarom gaan mensen daar altijd van uit? Ik ben heel dankbaar dat ik dit avontuur met Hanne en Marthe ben aangegaan en dat we dat met z’n drietjes tot dit punt al hebben mogen brengen. We zijn heel dankbaar voor het succes dat wij tot nu toe hebben mogen meemaken. Dat is heel overweldigend en heel bijzonder. Ik vind juist ook dat we een ontzettend sterk team zijn. Ik heb Hanne en Marthe uiteraard al vroeg ingelicht hierover. Ik voel me heel erg gedragen en opgevangen door hen zodat ik dit niet in mijn eentje hoef te doen en dat zij ook gewoon verder kunnen. Dat is ook de positieve boodschap, dat K3 doorgaat en dat ik mijn eigen weg mag gaan. Daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn”, klinkt het.

Het bericht Klaasje over vertrek bij K3: “Iedereen vraagt mij dat, maar het is dus niet zo” verscheen eerst op Metro.