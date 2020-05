Nadat popster Taylor Swift een tweet de wereld instuurde over een cover van haar nummer dat verscheen in de Brits-Amerikaanse dramaserie ‘Killing Eve’, ontpopte zich een heus internetmysterie. Volgens fans zette de zangeres een fake band op poten om wraak te nemen op twee rivalen.

De Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift tweette gisterenavond vol lof over een cover van een van haar nummers die te horen was in de laatste aflevering van de serie ‘Killing Eve’. Het gaat om een versie van Swift’s ‘Look What You Made Me Do’ door een band genaamd Jack Leopards & the Dolphin Club. Bizarre naam, vonden fans, dus gingen ze op speurtocht. De ontrafeling zorgde voor wereldwijde verbazing online.

VERY STOKED about this cover of lwymmd on @KillingEve by Jack leopards & the dolphin club!! pic.twitter.com/fhkLfOssfm — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2020

Fake band met broer Austin

Toen bleek dat de band Jack Leopards & The Dolphin Club pas sinds april dit jaar actief werd op sociale media, was dat voor fans een eerste aanwijzing om verder op onderzoek te gaan. De volgende ontdekking: de producers van de cover zijn Jack Antonoff, de persoon die ook meeschreef aan de originele versie, en Nils Sjöberg. Vooral die laatste naam deed een verdacht belletje rinkelen bij fans. Swift gebruikte Sjöberg namelijk als pseudonym toen ze samen met haar ex Calvin Harris ‘This Is What You Came For’ uitbracht.

Een tweede reden om de wenkbrauwen te fronsen: een fan vond een oude foto van Austin Swift, de broer van de ster, die erg leek op het omslagdesign van de cover. Bovendien liet Taylor al eens vallen dat ze haar broer heel graag op een soundtrack voor ‘Killing Eve’ zou horen zingen. Fans geloven dus dat Austin diegene is die het nummer covert. Allemaal goed en wel, maar waarom hoeft het duo daar dan zo geheimzinnig over te doen?

I JUST FOUND THE ORIGINAL PICTURE OF AUSTIN ON FACEBOOK …. I KNEW IT @taylorswift13 YOU SNEAKY SNAKE pic.twitter.com/b7L4BsN13k — alyssa (@bIueeyesshined) May 25, 2020

Kletterende ruzie

Dat zou alles te maken hebben met de vete tussen Taylor Swift, muziekmanager Scooter Braun en CEO Scott Borchetta die afgelopen jaar van start ging. Braun, die jaren geleden wereldster Justin Bieber ontdekte via YouTube en zo zijn weg naar de top bereikte, kocht in 2019 met zijn bedrijf Ithaca Holdings het muzieklabel The Big Machine Label Group op. Onder dat label, waarvan Scott Borchetta CEO is, bracht Swift haar eerste zes albums uit.

Kort voor de verkoop aan Braun veranderde ze echter van label. Volgens een contract tussen de twee labels behoudt Swift enkel de rechten van haar laatste album ‘Lover’ (2019). Omdat Braun en Borchetta nu al haar eerdere muziek in handen hebben – waaronder ook het nummer ‘Look What You Made Me Do’ -, mag de zangeres haar eigen nummers zelfs niet meer brengen tijdens een tv-optreden. Ondertussen verdient het duo B&B – tot grote frustraties van Swift – een flink centje bij dankzij haar werk.

Sluwe Swift

Nu zou Swift toch een maas in de wet hebben gevonden. Zo zou ze de nummers wél opnieuw mogen opnemen zolang iemand anders ze zingt en ze niet geproduced worden onder haar naam. En dat is exact wat met de cover van ‘Look What You Made Me Do’ gebeurde. Fans wrijven zich dus verlekkerd in de handen bij het idee dat de sluwe Swift haar twee rivalen te slim af was. Volgens hen is deze stunt nog maar het begin van een vlijmscherpe wraakactie van de zangeres. To be continued!

Taylor made up a whole band called “Jack Leopards and The Dolphin club” consisting of herself, Austin Swift and Jack Antonoff to cover LWYMMD which is sung by Austin, partly produced by Taylor herself to not let Scooter gain a single cent from the it? TAYLOR SWIFT IS A GENIUS pic.twitter.com/PkMgLFPzIc — Hana (@MissAmericHANA) May 25, 2020

