Angelique Preud’homme, een van de verleidsters van ‘Temptation Island’, zal volgend jaar te bewonderen zijn in de internationale Playboy.

De 23-jarige studente uit Edegem vertrekt in augustus naar Praag voor de spannende fotoshoot. In februari zal ze dan te bewonderen zijn op de cover, als eerste Vlaamse ooit op de internationale Playboy-editie die in acht landen uitkomt, waaronder de Verenigde Staten.

Bekrompen Belgen

Naakt poseren is voor de studente schoonheidsspecialiste en voedingsconsulente niets ongewoons. “Dat doet mij niet echt veel, want we zijn ook naakt geboren. Iedereen is naakt onder zijn kleren. In België wordt daar nog vrij bekrompen over gedaan, vind ik. Als ze een borst zien, is het meteen: ‘oh nee’. Ik vind dat Belgen daar iets opener mee mogen omgaan”, vertelt ze aan ATV.

Vrijgezel

Momenteel is Angelique single, maar zelfs als ze een vriend zou hebben, zou ze niet twijfelen om het te doen. “Mocht ik een vriend hebben en hij zou daar iets tegen hebben, dan zou ik het nog doen. Dat is mijn keuze en iets om trots op te zijn”, klinkt het.

Trotse ouders

Haar ouders zijn erg fier op haar prestatie. “Ze heeft een mooi lichaam en snoetje. Waarom niet dan? Het zijn mooie foto’s en niet vulgair. Ik vind het top. Ik ben echt heel trots op haar”, aldus haar moeder. “Ik heb daar geen probleem mee, totaal niet. Voor mij is dat kunst. Andere mensen bezien dat als iets vulgairs. Wij niet”, besluit haar vader.

