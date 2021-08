Zo gespierd ziet Grigor uit ‘Temptation Island’ er tegenwoordig uit (foto’s)

Misschien herinner je je Grigor nog op wie Roshina wel een oogje had in het ‘Temptation Island’-seizoen van 2019? De verleider had toen al een serieuze borstkas, maar nu herken je hem haast niet meer onder al die spieren.

In 2019 kon Grigor Roshina misschien net niet verleiden, maar inmiddels heeft de man wel een nieuwe liefde gevonden. In juni vorig jaar maakte hij zijn relatie bekend met Haidi Pereira. De twee hebben nu samen een sportkledinglijn opgericht. Zelf zijn ze ook niet uit de fitness weg te slaan, en dat is eraan te zien.

Haidi zelf is een echte fitnessfanaat en heeft die liefde nu aan Grigor doorgegeven. De voormalige verleider is getransformeerd tot een spierbundel 2.0. We moesten twee keer kijken of het wel om dezelfde Grigor gaat!













Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/zo-gespierd-ziet-grigor-uit-temptation-island-er-tegenwoordig-uit-fotos