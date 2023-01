De Nederlandse zangeres Romy Monteiro heeft op haar manier gereageerd op de commotie die ontstond nadat ze een bikinifoto deelde. «Jij weet tenminste hoe je met al die achterlijke ophef moet omgaan», moedigen haar volgers haar aan.

Afgelopen woensdag deelde Romy Monteiro een vakantiefoto waarop ze in bikini poseert op een gezellige plek in Thailand. Ze kreeg overwegend positieve reacties, maar er zaten toch ook enkele onbeschofte antwoorden tussen. «Ik zou mijn hond er nog vanaf halen», «Gadver. Je zou er maar overheen moeten», en «Draag volgende keer maar gewoon een dun jurkje», om enkele voorbeelden te geven. (Lees verder onder de Instagrampost)





Veel meer kiekjes in bikini

De 30-jarige zangeres, die vooral bekend werd door haar hoofdrol in de Nederlandse musical ‘The Bodyguard’, liet de ‘kritiek’ niet zomaar passeren en deelde een nieuwe Instagrampost met meerdere bikinifoto’s. «Aangezien er wat commotie was om een bikinifoto, hier een hele serie voor jullie genaamd: ‘Neem een (goede) fotograaf als vriend en sleur hem naar een tropisch eiland’. Joe!», knipoogt ze erbij.

Respect

Haar reactie wordt erg goed onthaald bij haar 144.000 volgers. «Je bent een prachtige vrouw, laat je alsjeblieft niet gek maken door die vervelende reacties!», en «Jij weet tenminste hoe je met al die achterlijke ophef moet omgaan. Al dat gezeur over hoe je wel of niet op een foto moet staan. Blijf jij maar gewoon jezelf, TOP», wordt er onder meer gereageerd. «Commotie over jouw bikinifoto? Seriously?», vraagt iemand haar. «Zeker! Er noemde iemand me zelfs smerig, dus hoop dat diegene kotst nu», antwoordt Romy.





Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/zangeres-romy-monteiro-bijt-van-zich-af-na-walgelijke-reacties-op-bikinifoto-iemand-noemde-me-zelfs-smerig