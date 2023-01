Stranger Things-acteur komt uit de kast: «Blijkbaar lijk ik meer op mijn personage dan gedacht»

Noah Schnapp is uit de kast gekomen als homoseksueel. Dat maakte de 18-jarige Stranger Things-acteur bekend via een ludiek filmpje op TikTok. «Blijkbaar lijk ik meer op mijn personage dan ik dacht», schrijft hij onder de video.

Afgelopen zomer bevestigde Schnapp nog dat zijn personage Will uit Stranger Things op mannen viel na vele online discussies over Wills geaardheid. Nu doet Schnapp een persoonlijke onthulling: ook hij is gay.

In zijn coming-outvideo gebruikt Schnapp een TikTok-audio waarin iemand zegt: «Weet je wat het nooit was? Zo serieus. En eerlijk? Het zal nooit zo serieus zijn.» In een tekstvakje boven zijn hoofd schrijft de acteur de veelbetekenende zin: «Wanneer ik eindelijk aan mijn vrienden en familie vertelde dat ik gay was na 18 jaar lang bang in de kast te zitten en hun enige reactie ‘we weten het’ was.»

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound – princessazula0

Ook zijn personage is gay

Schnapp komt uit de kast slechts enkele maanden na zijn personage Will. In juli vertelde de acteur nog aan Variety dat zijn personage Will inderdaad verliefd is op zijn beste vriend Mike, gespeeld door Finn Wolfhard. «Er werd al naar gehint in het eerste seizoen. Het was er altijd al, maar je was het nooit zeker: groeit hij gewoon trager op dan zijn vrienden? Maar nu hij ouder is geworden, is het overduidelijk geworden. Het is nu 100% duidelijk dat hij gay is en verliefd is op Mike. Voordien was het nog een trage verhaallijn.»

Schnapp wil in de pers op dit moment niet verder reageren op zijn eigen coming-out.

