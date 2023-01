Actrice Lize Feryn verbaast fans met sensuele foto’s: “Heel mooi!”

Met zo’n 143.000 volgers post Lize Feryn geregeld nieuwe foto’s op Instagram.

Het is namelijk niet de eerste keer dat actrice Lize Feryn op het populaire sociale netwerk uitpakt met leuke beelden. Deze keer zien we Lize poseren in een sensuele outfit. “🐚”, plaatst ze zelf kort bij de beelden die in Kaapstad gemaakt werden. Haar fans zijn echter een pak mondiger.

“Heel mooi!”

Het duurt niet lang of haar volgers reageren lovend. “Heel mooi”, klinkt het. “Adembenemende vrouw”, gaat het verder. “🔥😍🔥”, besluit ex-K3’tje Klaasje nog. Hoog tijd, zo denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.