Zangeres Lily Allen straalt in badpak: “Adembenemend!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s. Dat zal ook Lily Allen kunnen bevestigen.

Dat durven we toch te concluderen nadat we haar onderstaande post op Instagram hebben bekeken. Met een indrukwekkende 1.6 miljoen volgers doet de populaire zangeres het uitermate goed op het sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook nieuwe plaatjes uit haar dagelijkse leven.

Onlangs was dat dus ook weer het geval, toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. We zien Lily Allen al meteen in badpak poseren. Verder volgen nog enkele mooie vakantiefoto’s. Fans van de dame zijn er al snel bij om te laten weten wat ze van al dat leuks vinden.

“Adembenemend!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Verbluffend”, gaat het verder. “Je ziet er absoluut schitterend uit”, besluit een laatste volger nog. Meer dan hoog tijd dus om eens te kijken naar wat Lily Allen juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer sfeervolle foto’s te zien.