Zangeres Ellie Goulding daagt Instagram uit met doorzichtige kledij: “Mooi en sexy!” (foto’s)

‘Love Me Like You Do’-zangeres Ellie Goulding pakt op Instagram uit met enkele opvallende beelden.

Met een geweldige 13.8 miljoen volgers mag Ellie Goulding zichzelf gerust populair noemen op het sociale netwerk. Ze plaatst dan ook geregeld nieuwe beelden op haar pagina. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum deelde met haar trouwe fans.

We zien Ellie Goulding meermaals poseren in een wel zeer doorzichtige outfit. Buiten een bedanking voegt ze zelf niet gek veel informatie toe. Maar haar fans zijn wel bereid om een woordje uitleg te geven.

“Mooi en sexy!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Mooi en sexy”, klinkt het. “Knapperd”, gaat het verder. “Knap en elegant”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Ellie Goulding juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.