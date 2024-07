Na relatiebreuk Julia van K3: is ze samen met deze Vlaamse acteur?

De geruchten deden al langer de ronde, maar nu heeft Julia Boschman zelf bevestigd dat ze niet meer samen is met Ben. Fans vermoeden dat ze inmiddels al een nieuw liefdesavontuur begonnen is…

Maandag verscheen Julia Boschman op de rode loper van de première van de Studio 100-musical ‘Sneeuwwitje’. Toen haar gevraagd werd of ze nog samen is met Ben, antwoordde ze dat dat niet langer het geval is. “We zijn supergoed uit elkaar gegaan, eigenlijk is er nooit een probleem geweest. We hebben dat samen heel goed verwerkt. We wilden het ook niet aan de grote klok hangen, vandaar dat we het voor onszelf hebben gehouden. Dat is iets van ons en we moeten dat zelf doen. We zijn 100 procent oké met elkaar, we hebben nog contact. Ik heb niet afgezien van die breuk en hij ook niet”, zei ze daarover in Het Laatste Nieuws.

Niet bevestigen noch ontkennen

De 22-jarige Nederlandse zangeres zou die beslissing een half jaar geleden al genomen hebben. Inmiddels geloven fans dat Julia de liefde opnieuw gevonden heeft achter de schermen van de K3-musical ‘De 3 Biggetjes’. De rol van wolf Wuppert werd daarin vertolkt door ‘Nachtwacht’-acteur Louis Thyssen (29), die onlangs ook brak met zijn vriendin Liesl. In Dag Allemaal reageert laatstgenoemde op die insinuaties. “Ik heb een vermoeden waarom je mij belt, maar ik weet nog niet goed hoe ik dit ga aanpakken. Dit is niet het goede moment, denk ik. Liesl en ik zijn uit elkaar, dat klopt, maar daar ga ik het voorlopig op houden. De geruchten rond Julia? Dat ga ik niet bevestigen of ontkennen, ik moet nog met mijn omgeving bespreken wat ik daar juist over zal vertellen”, klinkt het.

Hieronder een foto op de set van ‘De 3 Biggetjes’, met Louis Thyssen links van Marthe.

Foto: Instagram