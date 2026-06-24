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Wendy Van Wanten deelt intieme foto uit de oude doos: “Onze eerste kus”

Den B.
Door Den B.
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Wendy Van Wanten heeft een opvallende foto gedeeld op Instagram. “De tijd vliegt”, klinkt het in de reacties.

Exact twintig jaar geleden leerde Wendy Van Wanten haar huidige levenspartner Frans Vancoppenolle kennen. De toen 46-jarige zangeres nam destijds deel aan het VTM-programma ‘Wie wordt de man van Wendy?’. Op Instagram postte Wendy een kiekje waarop hun eerste kus te zien is.

Genieten

Wendy en Frans deelden die kus tijdens een boottochtje op zee. “Vandaag 23 juni. Eerste kus 20 jaar geleden! #20jaar #samen #terugblik2006 #waarisdetijd #wiewordtdemanvanwendy”, schrijft ze bij het beeld. “De tijd vliegt”, reageert niemand minder dan Dina Tersago. “Zalig! Genieten!”, lezen we verder in de reacties.

Foto: Instagram

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