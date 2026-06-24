Phaedra Hoste geniet in bikini van zwembad: “Schoonheid!” (foto’s)

Het is warm voor iedereen, dus kan een zwembadje de nodige verkoeling bieden.

Phaedra Hoste blaast na een drukke werkperiode even uit. Op Instagram zien we de 54-jarige voormalige presentatrice en fotomodel genieten van het vele groen om haar heen, haar hondjes en haar partner. En natuurlijk ook van een zwembad, waarin ze in bikini maar al te graag afkoelt. “Ik bouw aan een leven waar ik geen vakantie van nodig heb”, glundert ze.

Paradijs

En of haar volgers haar dat geluk gunnen. “Schoonheid! Supermooi!”, “Prachtige vrouw”, “Fantastisch, Phaedra! Geluk staat je goed!”, “Je ziet er geweldig uit!”, “Superblij voor jullie!” en “Paradijs”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram