Ariana Grande toont per ongeluk te veel op Instagram: “Was het de bedoeling om dit te posten?” (foto)

Ariana Grande heeft voor heel wat reacties gezorgd met een recente Instagrampost. Oplettende volgers merkten namelijk op dat haar outfit iets meer onthulde dan waarschijnlijk de bedoeling was.

De 32-jarige zangeres deelde een reeks foto’s waarop ze onder meer een assistentiehond aait. Kort daarna wezen verschillende fans haar erop dat haar jurk op één van de beelden wel erg ver openviel. “Ariana, weet je dat je je borst op Instagram hebt geplaatst?”, schreef iemand op sociale media. “Was het de bedoeling om dit te posten?”, vroeg een andere fan zich af.

Respect voor reactie

Waar sommige sterren de foto meteen zouden verwijderen, besloot Ariana er gewoon mee te lachen. Ze liet de foto online staan en deelde vervolgens een oud filmpje waarin haar vriendin en actrice Elizabeth Gillies haar complimenteert met haar boezem. “Je hebt geweldige borsten”, zegt die daarin, waarop Ariana droogjes antwoordt: “Bedankt.”

Haar fans konden die zelfrelativering wel smaken. “Het feit dat ze de situatie gewoon omarmt, maakt het net zo grappig”, klinkt het onder meer op sociale media. Een andere volger reageerde: “Het is uiteindelijk maar een borst. Wie maakt zich daar druk om?”, lezen we ook.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om de bewuste (derde) foto te bekijken.

ARIANA ‘ACCIDENTALLY’ POSTING HER FULL TITTY ON INSTAGRAM THEN POSTING THIS ON HER STORY i’m crying pic.twitter.com/WUayOoJnmr — zee 𓇢𓆸 (@holdyourhurt) June 23, 2026

Foto: Shutterstock