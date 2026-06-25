Vrouw van Matteo Simoni straalt in badpak: “Dit is te mooi!” (foto)

Loredana Falone, de vrouw van Matteo Simoni, heeft een prachtige fotoshoot gedeeld. “Wat een topmodel!”, klinkt het in koor in de reacties.

Loredana Falone geniet momenteel van een zalige vakantie in Capri, een eiland in de baai van Napels. De 38-jarige mama van twee deelt enkele vakantiekiekjes waarop ze op een jacht in volle zee geniet van de zon en nipt aan een verfrissend citroendrankje. “When life gives lemons…”, glundert ze erbij.

Topmodel

Ze draagt een bordeauxrood badpak met een diepe halslijn en een subtiel detail aan de voorkant. Kortom: een plaatje om te zien. Dat vinden ook haar vele volgers. “Wauw! Dit is te mooi!”, “Knapperd!”, “Supermooi! Topteam!”, “Wauw, wat een topmodel!” en “Prachtige foto’s!”, lezen we onder meer in de reacties.

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Foto: Instagram