Roos Van Acker heeft nieuwe liefde gevonden: “In het begin hoefde het voor mij niet, maar…”

Roos Van Acker is niet langer single, zo vertelt ze in een podcast.

Roos Van Acker is lange tijd vrijgezel geweest, maar sinds kort heeft ze opnieuw een vriend. De 49-jarige radiopresentatrice van Willy onthult het leuke nieuws in ‘JOE Datenight’, een podcast van Tess Goossens. “Het is nog pril, maar ik ben samen met iemand”, glundert ze.

Journalist

De gelukkige is Stijn, een journalist. “We zijn elkaar nog aan het leren kennen, maar het is echt heel leuk. Hij houdt enorm van taal en muziek, dus dat verbindt ons. Ik ben echt gevallen voor zijn berichten en de manier waarop hij schrijft. Het is een hele knappe man. Groot, donker en met groene ogen”, klinkt het.

Via een vriendin

Roos leerde haar nieuwe vriend kennen via een van haar vriendinnen. “Eigenlijk vond zij hem leuk, maar hij bleek meer interesse te hebben in mij. In het begin hoefde het voor mij niet, maar na een paar weken heb ik toch de stap gezet. We zijn iets gaan eten en vervolgens naar de cinema geweest. Het was superleuk, maar hij is wel in slaap gevallen tijdens de film”, besluit ze.

Foto: JOE