Julie Van den Steen deelt leuke foto, maar merkt achteraf gênant detail op…

Julie Van den Steen heeft een opvallende foto gedeeld, maar wellicht zag je het ook niet meteen…

Julie Van den Steen poseert op Instagram ondersteboven op een groene zetel. Origineel kiekje, al viel haar wel iets op toen ze het eindresultaat zag. De 33-jarige presentatrice en actrice vond het zo geestig dat ze de foto alsnog deelde. “Je zou kunnen denken: niets aan de hand en zelfs: leuke foto en dat is ook zo maar er zit wel zeker iets tussen mijn tanden!”, knipoogt ze erbij.

Aardbeien

Ook haar volgers kunnen smakelijk lachen met het tafereel. “Moh zoetje toch, ze zijn lekker de aardbeitjes”, “De wereld op zijn kop”, “Hahaha”, “Peterselie!”, en “Amai ja”, luidt het in de reacties.

Foto: Instagram