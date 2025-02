Steven Van Herreweghe over de VRT: “Journaalanker had speciale ruimte om de seksualiteit te bedrijven”

Presentator Steven Van Herreweghe praat in een interview openhartig over zijn seksleven en welke verhalen er op dat gebied de ronde doen op de VRT.

Binnenkort kan je met ‘Gelukkig gescheiden’ genieten van een nieuw quizprogramma op VRT 1. Daarin nemen twee exen het tegen elkaar op voor een reisje met de kinderen. Steven Van Herreweghe neemt de presentatie voor zijn rekening en deed naar aanleiding van het nieuwe programma een interview in HUMO.

Grote leegte na onenightstands

Daarin doet de 47-jarige presentator zijn eigen seksleven uit de doeken in de reeks ‘De 7 Hoofdzonden’. Zo praat hij rechtuit over zijn wilde jonge jaren. “In de jaren dat ik pas bij Ketnet weg was, rond de millenniumwisseling, liet ik me het vrije leven toch duchtig welgevallen. Ik woonde in Leuven, en ik had geen enkele verantwoordelijkheid buiten ten laatste om halftien op de redactie van Studio Brussel aanwezig zijn. ‘Hé, hallo, goeienavond,’ ging dat ’s avonds op café, en wanneer ik ’s morgens naast me keek, zei ik: ‘Aha. Dus u was… Tatjana?’ Maar van die onenightstands ben ik nooit echt gelukkig geworden. De grote leegte achteraf maakte me eerder droevig dan voldaan”, klinkt het.

In ‘Gelukkig gescheiden’ haalt Van Herreweghe een studie boven die beweert dat één op de tien Vlamingen ooit seks op het werk heeft gehad. Of dat voor hem ook geldt? “Ik euh… niet, geloof ik. Jammer eigenlijk, met al die decors op de VRT. ’t Zou toch tof zijn om te kunnen zeggen dat je seks hebt gehad in het café van ‘FC De Kampioenen’?”, knipoogt hij.

Sportredactie

Toch weet hij te vertellen dat het VRT-gebouw geen heilig huis is. “Wees maar zeker: als het VRT-gebouw over een jaar of drie wordt afgebroken, zullen er véél smeuïge verhalen mee tegen de vlakte gaan. Op de één of andere manier cirkelen veel van die verhalen rond de sportredactie. Er is een vensterloze ruimte die de nieuws- en de sportredactie met elkaar verbindt, met van die grijze dossierkasten uit de tijd van ‘De collega’s’: die staat bekend als een zone waar veel seks zou hebben plaatsgevonden. De legende wil zelfs dat een welbepaald journaalanker ooit een speciale ruimte had om, euh, de seksualiteit te bedrijven”, aldus Van Herreweghe, die de naam van de bewuste persoon niet verklapt. “Je begrijpt dat ik daar niet op in kan gaan. Ach, het is zo’n cliché dat er in de showbizz veel wordt afgevogeld”, luidt het.

Of klopt dat niet gewoon? “Misschien wel (lacht). Maar het is te kort door de bocht om te denken dat alleen in de showbizz de liefde bovenmatig vaak wordt gevierd. Ik denk: er wordt evenzeer veel gevogeld op plekken waar de adrenaline tegen de muren op klotst, in ziekenhuizen bijvoorbeeld, en op plekken waar er veel verveling heerst, ter compensatie. Dan kom je dus uit bij boekhoudkantoren, en administratieve departementen. Plekken, kortom, waar van alles moet worden verwerkt. Ook seksueel”, besluit hij.

‘Gelukkig gescheiden’ is vanaf 20 februari om 20.40 uur te bekijken op VRT 1.