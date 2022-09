Vriendin van Viktor Verhulst poseert in pikante outfit: “Knap!” (foto’s)

Sarah Puttemans, die een relatie heeft met Viktor Verhulst, weet haar volgers op Instagram weer te verbazen.

Op het populaire sociale netwerk pakt Sarah Puttemans wel vaker uit met straffe outfits en mooie foto’s. En da’s ook nu weer niet anders. Deze keer zien haar 159.000 volgers hoe de dame poseert in een wel heel mooie outfit. “Today at a beautiful event of @dior ✨🤍”, legt Sarah even uit. En haar fans? Die reageren uiteraard lovend.

“Knap!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Wauw! Beauty 💓✨”, klinkt het. “Die outfit is prachtig”, gaat het verder. “Knap”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om even een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.

Foto: Instagram