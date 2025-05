Vriendin van Sean Dhondt poseert in badpak: “Fotomodel!” (foto’s)

Sean Dhondt en zijn vriendin Maithé Rivera genieten momenteel van een ongetwijfeld deugddoende vakantie.

Waarom we dat vermoeden? Op de Instagram-pagina van Maithé, waar de dame maar liefst 104.000 volgers heeft, deelt ze wel vaker leuke beelden uit haar dagelijkse leven. En dat is ook nu weer niet anders.

Zo zien we Maithé in badpak genieten van de zon. “Best times in Sagres 🌊☀️”, voegt ze zelf kort toe. Haar fans staan echter ook klaar om van zich te laten horen.

“Fotomodel!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Fotomodel”, klinkt het. “😍😍”, reageert Sean Dhondt. “Je ziet er stralend uit in je mooi badpak 🔥”, besluit een volger. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om een tweede beeld te zien.