Gert Verhulst openhartig over GÊNANT voorval: “Het was daar één grote strontberg!” (video)

Een fragment uit de nieuwste aflevering van ‘Vik & Gert’ zorgt voor veel reacties op Instagram.

Dat Gert Verhulst geen blad voor zijn mond neemt, is geweten. En dat levert vaak dolkomische gesprekken op. Zeker in de podcast met zijn zoon Viktor. Ook deze keer is dat niet anders.

“Wij hadden een drama voor met Billie (hun hond, red.). Ellen was heel trots, want Billie was zindelijk”, opent papa Verhulst. Nadien volgt nog wat uitleg over hoe zijn vrouw Ellen dagelijks de hond even buiten laat voor een ‘kakje en een plasje’. Bon, zindelijk dus. Top!

“Het was daar één grote strontberg!”

Maar niets leek minder waar. “Martine, de huishoudster, kwam vorige week uit de verste logeerkamer. Met negen drollen. Dus wat was nu het geval? Billie gebruikte de verste logeerkamer, waar wij eigenlijk nooit komen, als een soort wc. Dus als wij niet aan het opletten waren, trippelde hij naar de logeerkamer, draaide hij een goede worst en ging hij weer terug. En waarschijnlijk ook plassen, maar dat was ondertussen al opgedroogd. Dus het was één grote strontberg geworden, daar in die verste logeerkamer”, eindigt het fragmentje.

“Herkenbaar”, vult Véronique De Kock aan op Instagram. “Ruik je dat dan niet? 😅”, vraagt iemand anders zich af. “Ik kan niet meer 😂”, besluit een laatste volger. Kijk en luister zelf vooral even naar het filmpje: