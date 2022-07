Vriendin van Sean Dhondt geniet in bikini én deelt intiem moment: “Prachtig koppel!” (foto’s)

Net als vele anderen genieten ook Sean Dhondt en zijn vriendin Maithé Rivera momenteel van een welverdiende vakantie.

Het koppel weet zich, als we Instagram mogen geloven, behoorlijk te amuseren in Turkije. Maithé deelt dan ook geregeld nieuwe vakantiefoto’s met haar 77.500 volgers. Daar zitten vaak bikinifoto’s tussen, maar ook een beeldje van een intieme kus met Sean mag duidelijk niet ontbreken.

“Prachtig koppel!”

Op de foto waarop het duo uitpakt met een intieme kus, reageren fans lovend. “Prachtig koppel”, klinkt het. “Perfect”, gaat het verder. “Mooi”, besluit een laatste fan nog. En ook onder Maithé’s bikinifoto’s lezen we niets dan positieve commentaar. “Je ziet er goed uit”, laat een volger weten. “Sean, je zit daar in goed gezelschap”, concludeert iemand anders nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan.

Foto: Instagram