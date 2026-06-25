Vriendin van Ruben Van Gucht deelt eerlijk beeld: “Niet de meest flatterende foto van mezelf”

Charlotte Van Looy heeft een eerlijke foto gedeeld, al vinden wij dat ze ook daarop straalt als geen ander.

Charlotte Van Looy en Ruben Van Gucht worden binnen enkele weken mama en papa van een dochtertje. Charlotte deelde enkele kiekjes waarop ze samen aftellen naar hét moment. Dat Ruben een goede papa zal worden, staat voor Charlotte buiten kijf. “Fier op hoe ge alles (en iedereen) gebolwerkt krijgt, baby. Maar vooral: nu al fier op u als papa van onze dochter. You’ll do great”, schrijft ze bij de foto’s op Instagram.

Kraaienpootjes

Op de eerste foto zien we Charlotte en Ruben samen in het zwembad. De 32-jarige schrijfster had achteraf toch haar bedenkingen bij het kiekje. “Niet de meest flatterende kraaienpootjes-foto van mezelf. Wél de meest veelzeggende foto”, schrijft ze.

Geluk straalt ervan af

Toch vinden haar vele volgers – en wij – dat ze er even stralend als altijd uitziet. “Zo’n mooie foto van jullie! Ik heb Ruben nog nooit zo breed zien lachen. Alle geluk samen!”, “Veel succes met de bevalling!”, en “Wat een prachtige foto’s van twee gelukkige mensen! Jij ziet er fantastisch uit met je mooie buikje, en Ruben heb ik nog op geen enkele foto zo gelukkig gezien”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram