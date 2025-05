Vriendin van Niels Destadsbader pakt uit met straffe dansmoves: “Wat een vrouw!” (video)

Gill Requière, de vriendin van Niels Destadsbader, danst graag.

En dat zullen haar meer dan 232.000 volgers op Instagram wel al langer weten. Want met enige regelmaat deelt de danseres daar nieuwe video’s. Dat is ook nu weer niet anders.

Zo zien we Gill het beste van zichzelf geven in een opvallende outfit. “Tell me you’ve been to the Tate McRae’s world tour show yesterday, left super inspired and even more obsessed without telling me you’ve been to the Tate McRae’s world tour show yesterday, left super inspired and even more obsessed“, schrijft ze met een knipoog bij de beelden.

“Wat een vrouw!”

Aan lovende reacties geen gebrek. “Wat een vrouw”, klinkt het. “Built different 😍👏”, gaat het verder. “Insane hoe goed jij bent”, besluit een laatste volger. Kijk vooral zelf even door op het prentje te klikken.