Nicole Scherzinger ligt languit in bikini: “Godin!” (foto’s)

Wie houdt van zonnige taferelen is bij Nicole Scherzinger aan het juiste adres.

De dame deelt op Instagram, waar ze niet minder dan 7 miljoen volgers heeft, wel vaker zomerse plaatjes. En dat is ook deze keer niet anders.

In onderstaand fotoalbum zien we Nicole genieten van zon, zee, strand én zwembad. “Dit is waarom ik zo hard werk”, schrijft ze bij de foto’s. En haar fans hebben ook heel wat te vertellen over wat ze voorgeschoteld krijgen, zo blijkt.

“Godin!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Godin”, klinkt het. “Je ziet er adembenemend uit”, gaat het verder. “Wow”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.