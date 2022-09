Vriendin van Junior Planckaert over hun relatie: «Mijn lichaam voelde dat er een verandering op til was»

Ze zijn nog niet zo heel lang samen, maar het klikt wel érg goed tussen Pauline en Junior Planckaert. «Als alles zo goed blijft gaan, zie ik Junior écht wel als mijn levenspartner», glundert Pauline in een interview.

In juni kwam het Eén-datingprogramma ‘Junior op zoek naar de liefde’ tot een einde. De 30-jarige zoon van Eddy Planckaert koos toen definitief voor Pauline (24). Intussen vormen ze ruim een half jaar een koppel, al mochten ze dat de eerste maanden nog niet kenbaar maken om de uitkomst nog niet te verklappen voor de kijkers.

Ontlading

Toen die laatste aflevering op televisie kwam, was dat voor hen dan ook een bevrijdend moment. «Ja, we waren héél blij toen we eindelijk naar buiten konden komen als koppel. Maar pas op, in het begin voelde dat een beetje vreemd aan omdat we zo lang in een cocon hadden geleefd en altijd zo voorzichtig waren geweest. Maar na de finale-aflevering viel er echt een last van onze schouders. In mijn geval liet zich dat zelfs lichamelijk voelen. Daags na die uitzending ben ik ziek geworden. Gewoon van de ontlading, vermoed ik. Mijn lichaam voelde precies dat er een verandering op til was. Een ongelooflijk leuke verandering, uiteraard. Het verstoppertje spelen had zeker niet langer moeten duren. Het voelde als een bevrijding om onze liefde openbaar te maken. Eindelijk konden we gewoon samen op restaurant of in de stad ronddwalen. Zalig!», vertelt Pauline in TV Familie.

Blindelings vertrouwen

En dat loonde al snel, want na een half jaar zijn ze nog steeds heel gelukkig met elkaar. «De tijd vliegt. Maar we zitten nog altijd in de ontdekkingsfase. Door nieuwe situaties mee te maken, leer je elkaar natuurlijk nog beter kennen. Want het is niet zo dat je in enkele maanden tijd al volledig weet hoe de ander in elkaar zit. Sommige koppels doen daar járen over. Junior is enorm veelzijdig, dat maakt het interessant. En het feit dat we nog gelukkig zijn samen is een goed teken, hé. We vertrouwen elkaar ook blindelings en kunnen alles aan elkaar kwijt», klinkt het.

Nog niet samenwonen

Voor samenwonen is het wel nog te vroeg. «Daar zijn we nog niet echt mee bezig. Uiteindelijk zijn we nog maar zes maanden samen, hé. Mochten we elkaar héél weinig zien, dan zou er al sneller sprake zijn van een verhuis. Maar voorlopig vinden we het allebei oké zoals het is. Ooit zullen we voor die keuze komen te staan, maar we laten het voorlopig nog allemaal op ons afkomen. Junior en ik willen ons niet vergalopperen», legt Pauline uit.

De ware

Het lijkt er echter wel op dat de twee elkaar gevonden hebben voor het leven. «Zie ik een toekomst met hem en voor ons? Ja! En als alles zo goed blijft gaan, zie ik Junior écht wel als mijn levenspartner. Natuurlijk komen er soms dingen op je pad die je niet kan voorspellen. Maar daar denk ik niet aan, hoor. Ik zie me zeker oud worden met Junior», besluit ze.

