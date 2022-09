116 films, 40 kortfilms en 3 series: Film Fest Gent maakt zijn programma bekend

Van 11 tot 22 oktober is Gent opnieuw de filmhoofdstad van ons land. Film Fest Gent brengt op de 49ste editie maar liefst 116 langspeelfilms, 40 kortfilms en 3 televisieseries naar de Gentse bioscopen. Dat kondigt het filmfestival donderdag aan in de cinema Sphinx. Openen doet Film Fest Gent met ’Close’, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont en de Belgische Oscarinzending: de voorstelling op 11 oktober in de Vooruit is al uitverkocht.

De officiële competitie telt twaalf films: van een Chinese film noir (’Are You Lonesome Tonight?’) over een animatiefilm gebaseerd op het werk van de Japanse schrijver Haruki Murakami (’Blind Willow, Sleeping Woman’) tot de Oekraïense Oscarinzending ’Klondike’ over de MH17-ramp. Zes mannelijke en zes vrouwelijke filmmakers maken kans op de Grand Prix voor Beste Film en de Georges Delerue Award voor Beste Soundtrack/Sound Design. Zoals eerder aangekondigd richt het filmfestival dit jaar zijn blik op de Zuid-Koreaanse cinema: dat gebeurt met negen recente films, elf genrefilms en een filmmuziekconcert in het teken van Koreaanse componisten.

Veerkracht

Onder de naam ’Veerkracht’ bundelt het festival films die de mentale gezondheid van jongeren aankaarten. Wie een filmticket koopt, kan een bedrag te doneren aan OverKop, een organisatie die zich met 30 OverKop-huizen en een chatfunctie inzet voor de mentale gezondheid van jongeren. Het filmfestival programmeert niet alleen films over jongeren, maar wil hen ook naar de bioscoop lokken. Tijdens het intergenerationeel filmcafé ’Generations On Tour’ gaan jong en oud het gesprek aan over Phyllis Nagy’s ’Call Jane’. De kleinste kijkertjes krijgen een eigen openingsgala met de animatiefilm ’Knor’.

Ondanks de stijgende energieprijzen blijven de ticketprijzen dezelfde, kondigt het filmfestival nog aan. De volledige programmatie kan vanaf donderdag geraadpleegd worden op de website van het filmfestival. Bezoekers kunnen ook een kijklijst aanmaken met hun favoriete films van het festival en tickets kopen.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/116-films-40-kortfilms-en-3-series-film-fest-gent-maakt-zijn-programma-bekend