Georgina Rodriguez is haar naam. Al zullen velen haar sinds 2017 ook kennen als ‘de vriendin van Cristiano Ronaldo’.

Voor een openhartig interview aan ‘InStyle’ ging Georgina uit de kleren, met enkel een strategisch geplaatste handtas als ‘bescherming’.

“Nu ik het kan, is het helpen van anderen iets wat mij enorm veel deugd doet”, laat ze weten aan het tijdschrift. “Ik weet ook wat het is om ‘klein’ te beginnen en telkens te moeten proberen om het einde van de maand te halen”, gaat ze verder. “Ik leef heel hard mee met mensen net omdat ikzelf ook ‘eenvoudig’ begonnen ben”, klinkt het.

“Hard gewerkt”

“Ik heb hard gewerkt en veel moeten opgeven en het universum heeft me beloond met het beste ding ooit: een prachtige familie”, vertelt Georgina.

“We eten allemaal ’t zelfde als we samen zijn”, vult de dame aan. “Maar als Cristiano weg is met zijn team, verwennen de kinderen en ik onszelf wel. Dan eten we pizza of proppen we ons vol met popcorn”, laat ze weten.

Foto: BELGA/AFP – Bron: InStyle/Daily Star