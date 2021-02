Pommeline Tillière heeft kwaad bloed gezet bij enkele van haar volgers met een foto waarop ze gevaarlijk dicht bij een treinspoor staat. “De NMBS voert al twee weken een campagne tegen spoorlopen en dan doe jij dit…”, klinkt het verontwaardigd.

De 26-jarige ‘Temptation’-verleidster deelde vanmiddag op Instagram een foto waarop ze poseert op de rand van een perron met haar rug naar de sporen toe. Op een tweede foto staat ze zelfs slechts op één been op de rand. “Don’t judge my path if you haven’t walked my journey”, schreef ze erbij.

Onverantwoord

Enkele volgers reageerden erg verontwaardigd op haar poses. “Jammer om te zien dat jij aan die sporen gaat staan terwijl men er nu zo hard voor gaat om actie te ondernemen daar weg te blijven”, “Ik volg je al even, maar als bestuurder is dit heel jammer om te zien”, en “De NMBS voert al twee weken een campagne tegen spoorlopen en dicht bij de sporen staan. Dat dit gevaarlijk is. En wat doe jij dan? Foto’s trekken aan de spoorwegen”, klinkt het in de reacties.

Het bericht ‘Temptation’-Pommeline onder vuur na ‘gevaarlijke’ foto: “Heel jammer om te zien” verscheen eerst op Metro.