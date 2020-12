Van Hunt, de vriend van de Amerikaanse actrice Halle Berry, heeft gereageerd op uitspraken van model LisaRaye McCoy. Volgens haar bakt Berry er niet veel van in bed. “Halle ziet er hot uit, maar ze is een teleurstelling in bed”, beweerde ze onder meer.

Het 53-jarige model LisaRaye McCoy roddelde er onlangs in het tv-programma ‘Cocktails with Queens’ op los over Halle Berry (54). Ze had naar eigen zeggen van verschillende mensen gehoord dat de bedprestaties van Berry lachwekkend ondermaats zijn. “Halle ziet er hot uit, maar ze is een teleurstelling in bed. Dat is wat ik hoor van mensen die het kunnen weten. Ken je Halles bekende seksscène? Die in ‘Monster’s Ball’. Die harde scène waarin zij alle initiatief aan Billy Bob Thornton overlaat. Wel, dat illustreert perfect hoe ze is in bed: saai, fantasieloos, passief en doods”, zei ze.

Roddeltante

Fans van de knappe Hollywoodactrice waren niet te spreken over de uitspraken en noemden McCoy een achterbakse roddeltante. Berry maakte er niet veel woorden aan vuil. “Anders kan je gewoon aan mijn vriend vragen hoe het zit, LisaRaye. Hij zal je alles uitgebreid vertellen”, tweette ze.

Geen klachten

Intussen had haar vriend Van Hunt (50) de geruchten zelf al opgevangen. “Ik heb niet te klagen, hoor. Verre van zelfs”, verduidelijkte hij.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Halle Berry (@halleberry)

