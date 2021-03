Maggie Rawlins is haar naam. En de 28-jarige dame gaat momenteel aardig viraal.

Vorig jaar was Maggie nog volop aan het werk als verpleegster op een COVID-afdeling van een ziekenhuis in New York. Maar nu schittert ze op de cover van ‘Sports Illustrated’.

Modellenwerk was Maggie niet vreemd. Maar tot een tijdje geleden viel dat nog perfect te combineren met haar voltijdse job als verpleegster.

Sports Illustrated

’t Was tijdens haar werk als verpleegster dat een modellenbureau haar voor het eerst contacteerde. “Ik dacht eerst dat het om oplichting ging, maar mijn hoofdverpleegster spoorde me toch aan om mijn kans te wagen”, laat de dame weten.

“Ze zei dat ik mijn licentie als verpleegster niet moest opzeggen en als het modellenleven me niet zou bevallen, ik altijd zou kunnen terugkeren”, aldus Maggie. Maar in december 2020 kreeg ze plots telefoon van ‘Sports Illustrated’, een populair magazine. “Ik wist niet eens dat ze mij op ’t oog hadden”, gaat ze verder. “Ik kreeg een telefoontje van mijn manager dat ik drie weken later al in badpak zou mogen poseren voor de lens”, klinkt het.

De rest is geschiedenis. Maggie is nu voltijds aan de slag als model en dat weten haar 276.000 volgers op Instagram zeker óók te waarderen. Kijk maar:

