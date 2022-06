Volger merkt iets op bij foto van Kato Callebaut: «Ben je zwanger?!»

‘The Starlings’-zangeres Kato Callebaut kreeg onlangs na het delen van een foto de vraag of ze zwanger is. Ze gaf daar een overduidelijk antwoord op.

Kato postte onlangs een foto op Instagram waarop ze aan het repeteren was met haar man Tom Dice. Een volger leidde daar kennelijk uit af dat ze zwanger zou zijn en stelde de vraag aan de 30-jarige zangeres.

Verontwaardiging

Die maakte duidelijk dat dat absoluut niet het geval was, maar uitte eveneens haar ongenoegen over de kwestie. «Gewoon: nee. Op alle vlakken. 1: Nooit iemand vragen of die zwanger is, zeker niet iemand die je niet kent. 2: It’s kinda judgy», deelt ze op Instagram.

Delicaat

Het ligt extra gevoelig bij Kato omdat ze vorig jaar, na haar huwelijk met Tom, een miskraam had. Twee maanden lang kon ze bijgevolg geen muziek schrijven. Eerder zei ze daar het volgende over: «Vragen aan iemand wanneer er een kindje komt, is en blijft heel delicaat. Voor mij kwam die vraag voor het eerst weer 5 dagen na de miskraam. Allemaal met heel goede bedoelingen, je weet uiteraard niet waar die persoon mee worstelt. Maar sommigen dragen een verlies, sommigen willen gewoon simpelweg bewust geen kinderen, bij sommigen lukt het niet. Wees je daar bewust van. Wij komen er wel. En ooit gaan wij dat waanzinnig goed doen», aldus Kato.

