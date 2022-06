Laura uit ‘Blind Getrouwd’ toont bolle buik in bikinifoto: «Ik moet er toch aan wennen»

Laura Lieckens, die zwanger is van haar eerste kindje, heeft een foto gedeeld waarop haar bolle buik goed te zien is. Ze legt uit dat ze behoorlijk wat bijgekomen is, al relativeren haar volgers die gewichtstoename.

Enkele maanden geleden maakten Laura en haar vriend Yorben bekend dat ze hun eerste kindje samen verwachten. Ze is nu 33 weken zwanger en mag dus stilaan beginnen uitkijken naar hét moment.

Bijgekomen

De 29-jarige interieurarchitecte vertoeft momenteel op vakantie in de Italiaanse stad Bologna. Daar maakte ze een selfie aan het zwembad en deelde hem op Instagram. «Na de inspanning komt de ontspanning. 33 weken, 33 graden, waggelen en 9 kilo bijgekomen. Ik moet er toch aan wennen», schrijft ze erbij.

Geruststellen

Haar volgers antwoorden dat die 9 kilo best nog meevalt en dat ze er mooi uitziet. «9 kilo is echt niet veel hoor. Dat ben je zo weer kwijt na de bevalling. Ik kwam bij al mijn zwangerschappen 30 kilo bij», «Maar 9 kilogram, gelukzak!», «Geniet er vooral van! Je bent prachtig zwanger», en «Je ziet er stralend uit met je mooie bikini en zwangerschapsbuikje», klinkt het.





