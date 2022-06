Elisabet uit ‘De Mol’ verbluft volgers met bikinifoto’s: «Perfect lichaam, zelfs na je bevallingen»

Elisabet Haesevoets, die we nog kennen uit ‘De Mol’, krijgt heel wat complimenten op enkele vakantiefoto’s die ze deelde.

Elisabet Haesevoets, die twee jaar geleden de saboteur van dienst was in ‘De Mol’, heeft net een deugddoende vakantie met haar gezin in Kroatië achter de rug. Ze plaatste op Instagram enkele sfeerbeelden waarop ze in bikini poseert.

Druk met drie kinderen

De 35-jarige esthetische arts, die in oktober beviel van haar derde kindje, legt uit dat ze er met volle teugen van genoten heeft, al was dat niet altijd even vanzelfsprekend met drie kinderen. «Eat. Sleep. Beach. Repeat. Het was een zeer geslaagde vakantie! Veel gezwommen, gewandeld, gelachen, gegeten en veel liefde. Maar don’t let it fool you! Met drie jonge kindjes op reis gaan is meestal niet relaxed en vaak heb je het gevoel dat je handen tekort komt. Deze foto’s heeft Michael snel getrokken toen Charlize eindelijk lag te slapen in de buggy naast ons en de jongens op twee meter van ons weer kattenkwaad waren aan het uithalen. Maar ik zou nooit iets anders willen, voor mij is het perfect», schrijft ze erbij.

Complimenten

Haar volgers zijn lovend over de kiekjes. «Prachtige vrouw», «Moooooi», « Perfect lichaam, zelfs na je bevallingen», en «Nog steeds de beste mol ooit…», klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.





