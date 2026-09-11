Olga uit ‘The Sky is the Limit’ showt haar indrukwekkende lenigheid: “Wauw, dat is kunnen zeg!” (foto’s)

Olga Zelenko, die we kennen uit ‘The Sky is the Limit’, heeft enkele straffe foto’s gedeeld. “OMG, Olga, wat een lenigheid zeg!”, wordt er gereageerd.

Olga Zelenko heeft zo haar vaste gewoontes in de ochtend. Zo probeert ze elke ochtend aan yoga of ochtendgymnastiek te doen. De 44-jarige vrouw van Harry Schurmans postte op Instagram enkele foto’s waarop ze haar fenomenale lenigheid tentoonstelt. “Mijn ochtendroutine en mijn moment van rust. Dag na dag. Jaar na jaar”, schrijft ze erbij.

Topper

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. “Prachtige foto’s, lieve Olga!”, “Wauw, Olga! Dat is natuurlijk training van in je kinderjaren. Je bent echt geweldig en zo lenig. Bravo!”, “Topper!”, “OMG, Olga, wat een lenigheid zeg! Groetjes aan jullie daar, topkoppeltje. Zalig, die positieve energie altijd!” en “Wauw, dat is kunnen zeg!”, lezen we in de reacties.

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Foto: Instagram