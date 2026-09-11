Amy uit ‘The Real Housewives of Antwerp’ pakt uit met bikinifoto’s: “Prachtige vrouw!”

Amy De Winter oogst heel wat lof met enkele vakantiefoto’s. “Altijd megaknap! En nog leuk ook!”, klinkt het in de reacties.

Amy De Winter reisde onlangs naar Griekenland om te genieten van een deugddoende adempauze. Het 31-jarige model, dat we vooral kennen als een van de gezichten uit ‘The Real Housewives of Antwerp’, deelde op Instagram enkele leuke foto’s. Zo zien we haar in een knalroze bikini genieten van haar vakantie in een resort.

Combinatie

Lang duurde het niet voor de eerste complimenten binnenstroomden. “Altijd megaknap! En nog leuk ook!”, “Prachtige vrouw!”, “Een heel flatterende combinatie!”, “Zo mooi, Amy!” en “Prachtige fotomontage!”, wordt er gereageerd.

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Foto: Instagram