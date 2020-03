Nadat Sonny besloot om een tijdje alleen te gaan wonen, lijkt het nu iets beter te gaan tussen hem en Laura. Al begaf Sonny zich door een opmerking wel even op glas ijs…

Maandagavond zagen de ‘Blind Getrouwd’-kijkers hoe Laura en Sonny in de auto zaten en bespraken wat ze zouden bestellen in de frituur. “Alleen een kipsaté”, zei Laura, die duidelijk maakte dat ze op dieet is. “Nice”, reageerde Sonny, tot grote verbazing van Laura. “Vind jij dat nodig dan?”, vraagt ze. “Het is gewoon goed dat je op je eten let en met je lichaam bezig bent. Ik bedoel dat echt niet slecht. Je weet toch dat ik je niet dik vind?”, probeert Sonny zich eruit te praten. “Nee, het is oké. Ik raak er wel over. (…) Jij mag zo blij zijn dat ik een toffe ben. Ik was hier bijna gestopt en had je haast uit de auto gezet”, knipoogt ze.

Beterschap

Nadien vertelt Laura voor de camera wel dat ze zich beter begint te voelen in de relatie. “Ik denk dat we allebei nog openstaan om er iets van te maken. Dat gevoel is wel even weggeweest omdat het verschil tussen ons te groot leek, maar ik denk dat dat terug aan het beteren is”.

