Johannes Genard, frontman van ‘School is Cool’, werd onlangs vader van zijn eerste kindje. In ‘Vandaag’ vertelde hij dat hij haar eens probeerde te troosten met zijn borsten.

Enkele maanden geleden beviel de vriendin van Johannes Genard van hun eerste kindje, een dochtertje dat luistert naar de naam Mattilda. Genard was te gast bij Danira in het Eén-praatprogramma ‘Vandaag’ om hun nieuwe album ‘Things that don’t go right’ voor te stellen.

Taak overnemen

De 31-jarige zanger herinnerde zich een vreemd moment waarop hij de taak van zijn vriendin even probeerde over te nemen. “Op het donkerste moment van het leven van mijn dochter, toen ze hard aan het wenen was in mijn armen en mijn vriendin moest slapen, heb ik eens geprobeerd om haar borstvoeding te geven, maar ze wou niet”, lachte hij.

