Er komt een W817-film. Althans, er is één voorwaarde: er moeten binnen de maand, te beginnen vanaf vandaag, 50.000 filmtickets verkocht zijn. Dat hebben de acteurs van de Ketnet-reeks vanochtend bij MNM en Studio Brussel bekendgemaakt. Tussen 2 en 11 oktober zal de film van de legendarische jongerenreeks vertoond worden in de zalen van Kinepolis over heel Vlaanderen. Dat is, enkel voor de 50.000 fans die een ticket te pakken hebben gekregen. Dat moet bovendien gebeuren tussen vandaag en 4 april dit jaar, anders komt er toch geen overstap naar het witte doek. Groot enthousiasme voor reünie

Dat de 50.000 tickets snel de deur zullen uitgaan, lijkt niet onwaarschijnlijk. Toen de cast in 2017 nog het podium van het Sportpaleis betrad ter ere van 20 jaar Ketnet, waren de reacties van de fans van het eerste uur overweldigend. “De vragen naar een reünie bleven komen”, klonk het vanochtend bij de acteurs. “We zijn dan ook vol enthousiasme aan de slag gegaan met de vraag van onze fans. Nu rekenen we op hun hulp om dit waanzinnig project te realiseren.” De voltallige cast is aan boord voor het filmproject, waarvan het scenario al klaarligt en de productie al is voorbereid.