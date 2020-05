Rots in de coronabranding Marc Van Ranst heeft zijn gevoelige kant getoond toen hij videobeelden te zien kreeg van familie en vrienden.

We zijn gewend om viroloog Marc Van Ranst zakelijk bezig te zien en horen. Donderdagavond was hij echter te gast in het praatprogramma ‘Vandaag’ en werden hem verschillende videoboodschappen voorgeschoteld van onder meer zijn gezin, ouders, collega’s en zelfs Laura Tesoro. “Net zoals de voorbije maanden zal ook vandaag voor het avondeten je plaats aan tafel leeg zijn. We willen toch laten weten dat we bijzonder trots op jou zijn. We missen je”, vertelt zijn vrouw hem onder meer. De 56-jarige expert was zichtbaar geëmotioneerd.

