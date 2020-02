Op 11 februari 2000, dag op dag 20 jaar geleden werd de eerste aflevering van ‘In de gloria’ uitgezonden. Het programma was een vaak hilarische imitatie van human interest-televisie. “Het was mediakritiek op televisie in een behapbaar format door de humor.”

Op het einde van de jaren 90 pitcht programmamaker Jan Eelen een humor programma bij Wouter Vandenhaute van Woestijnvis. Hij krijgt groen licht en kan meteen aan de slag gaan met grote acteurs als Sien Eggers, Tom Van Dyck en Wim Opbrouck. Het programma moet een persiflage worden van human interest-televisie zoals ‘Jambers’ en ‘Mat bijt hond’.

“Het is nooit de bedoeling geweest om te lachen met de gewone man. Het was altijd met liefde en bewondering”, vertelt Eelen in de podcast ‘De Tijdschijf’. Er werd ook niet gewerkt met een vast scenario, enkel met punten waar de acteurs naartoe moesten werken. “Het was heel spannend om te doen, want de types ontstonden vaak pas terwijl we bezig waren.”

Impact

Volgens Sofie Van Bauwel, professor mediastudies aan de UGent heeft ‘In de gloria’ een grote impact gehad. “Het was voor het eerst echt mediakritiek op televisie in een behapbaar format door de humor”, vertelt ze aan VRT NWS. “Het kleine Vlaanderen met al z’n beperkingen”, zegt Van Bauwel. “En die realiteitsclaim maakt het net zo goed. Het is nochtans niet evident om de juiste toon te vinden. Het is een moeilijke balans, maar de programmamakers waren net daar uitmuntend goed in.” ‘In de gloria’ heeft definitief de carrière van Jan Eelen en verschillende van de acteurs gelanceerd. “Zonder ‘In de gloria’ wellicht geen ‘Het eiland’ of ‘Callboys’.”

