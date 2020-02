De Amerikaans zangeres Ariana Grande lijkt opnieuw de liefde gevonden te hebben. Ze werd al zoenend gespot met een onbekende man in een café.

Op videobeelden is te zien hoe Ariana Grande een mysterieuze man innig kust in Bar Louie in Northridge (Californië). Volgens getuigen waren haar vrienden maar een half uurtje binnen en had de man geen bekend gezicht. Het gaat dus wellicht niet om Social House-zanger Mikey Foster, aan wie ze de laatste tijd gelinkt wordt.

Mac Miller

De 26-jarige zangeres van onder meer ‘Thank u, next’ en ‘No Tears Left to Cry’ had in het verleden relaties met komiek Pete Davidson en de overleden rapper Mac Miller. Met die laatste had ze een knipperlichtrelatie van ongeveer twee jaar. In 2018 gingen ze uit elkaar en later dat jaar overleed Miller aan een overdosis drugs.

Het bericht VIDEO. Ariana Grande al kussend gespot met mysterieuze man verscheen eerst op Metro.