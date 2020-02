Het nieuwe seizoen van ‘Temptation Island’ ziet er alvast een stuk spannender uit dan vorig jaar. Dat blijkt uit de eerste beelden die we te zien krijgen.

Binnenkort is het weer lachen geblazen met het intussen al twaalfde seizoen van ‘Temptation Island’. Daarin moeten opnieuw vier koppels zien te weerstaan aan de ultieme verleiding.

Tranen en bedsport

De eerste beelden beloven alvast veel sensatie, want daarin zien we heel wat tranen en acrobatie in bed. Benieuwd of die verwachtingen ook ingelost zullen worden!

